Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 26 settembre 2021)DEL 26 SETTEMBREORE 15.20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON L’AUTOSTRADA A1 SULLA DIRAMAZIONENORD, TRAFFICO NUOVAMENTE MARCIANTE ALL’ALTEZZA DI SETTEBAGNI A SEGUITO DI UN INCIDENTE OCCORSO IN PRECECEDENZA. CONCLUSO DA POCO L’INTERVENTO DELL’ELISOCCORSO. RESTANO CODE DA CASTELNUOVO DI PORTO VERSO. CI SPOSTIAMO SUL TRATTONAPOLI, PER LAVORI CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI FROSINONE IN DIREZIONE. NEL TRATTO è ATTIVO LO SCAMBIO DI CARREGGIATA PRESTARE ATTENZIONE PER QUANTO RIGUARDA GLI EVENTI RICORDIAMO ANCHE CHE ALLE ORE 18 SI SVOLGERA ALLO STASIO OLIMPICO IL DERBYNELL’AREA ...