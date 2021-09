Striscia la notizia al via con il tapiro a Diletta Leotta (Di domenica 26 settembre 2021) Il primissimo tapiro d`oro - versione "bufferizzata" - della nuova stagione di Striscia la notizia va a Diletta Leotta, volto di Dazn, a nome di tutti gli italiani che non riescono a vedere le partite per il mal funzionamento della piattaforma di streaming. Intercettata da Valerio Staffelli sabato sera a Milano, Leotta ha detto: "Se fosse per me sistemerei io tutte le antenne d'Italia", ammettendo anche di essere di nuovo single dopo la fine della storia con l`attore Can Yaman.Al microfono dell`inviato del tg satirico, la conduttrice ha fatto un grande in bocca al lupo ad Alessandro Siani e Vanessa Incontrada che debuttano domani alla conduzione di Striscia (Canale 5, ore 20.35). Il tg satirico di Antonio Ricci è giunto all`edizione numero 34, ribattezzata "La voce ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 26 settembre 2021) Il primissimod`oro - versione "bufferizzata" - della nuova stagione dilava a, volto di Dazn, a nome di tutti gli italiani che non riescono a vedere le partite per il mal funzionamento della piattaforma di streaming. Intercettata da Valerio Staffelli sabato sera a Milano,ha detto: "Se fosse per me sistemerei io tutte le antenne d'Italia", ammettendo anche di essere di nuovo single dopo la fine della storia con l`attore Can Yaman.Al microfono dell`inviato del tg satirico, la conduttrice ha fatto un grande in bocca al lupo ad Alessandro Siani e Vanessa Incontrada che debuttano domani alla conduzione di(Canale 5, ore 20.35). Il tg satirico di Antonio Ricci è giunto all`edizione numero 34, ribattezzata "La voce ...

