“Se resti tu resto anche io”: Draghi, Mattarella e il Parlamento allucchettato (Di domenica 26 settembre 2021) Roma, 26 set – Mario Draghi è stato a cena, come di consuetudine, al Colle da Sergio Mattarella per discutere di lavoro. Ossia della fase autunnale della lotta alla pandemia e dell’utilizzo dei fondi del Recovery. Poi, a un certo punto della cena, se ne è un uscito con un semi-liberatorio “se resti tu resto anche io”, riferendosi al corteggiamento che gran parte del Parlamento sta facendo nei confronti del Capo dello Stato per convincerlo ad accettare un secondo mandato. I ben informati hanno riferito che Mattarella, come di consuetudine negli ultimi tempi, non ha risposto e si è limitato a sorridere. Probabilmente perché si è stancato di dover rispondere sempre allo stesso modo (“no”) ogni qualvolta gli viene proposto lo scranno per il secondo mandato. “Se ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 26 settembre 2021) Roma, 26 set – Marioè stato a cena, come di consuetudine, al Colle da Sergioper discutere di lavoro. Ossia della fase autunnale della lotta alla pandemia e dell’utilizzo dei fondi del Recovery. Poi, a un certo punto della cena, se ne è un uscito con un semi-liberatorio “setuio”, riferendosi al corteggiamento che gran parte delsta facendo nei confronti del Capo dello Stato per convincerlo ad accettare un secondo mandato. I ben informati hanno riferito che, come di consuetudine negli ultimi tempi, non ha risposto e si è limitato a sorridere. Probabilmente perché si è stancato di dover rispondere sempre allo stesso modo (“no”) ogni qualvolta gli viene proposto lo scranno per il secondo mandato. “Se ...

