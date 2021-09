(Di domenica 26 settembre 2021) Ci sono "nuove interpretazioni deiumani" e "in molti casi, i '' non solo contraddicono i valori che dovrebbero sostenere, ma vengonononostante l'asdi...

Advertising

vaticannews_it : #26settembre #SantaSede La pandemia, il vertice COP26, le guerre e il disarmo nucleare ma anche “i nuovi diritti” c… - tulliafoti : Parolin all'Onu, nuovi diritti spesso imposti senza consenso - Ultima Ora - ANSA - giornaleradiofm : Approfondimenti: Parolin all'Onu, nuovi diritti spesso imposti senza consenso: (ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 26 SET… - CorriereQ : Parolin all’Onu, nuovi diritti spesso imposti senza consenso - romolog : RT @Agenzia_Italia: Il cardinale Parolin all'Onu, ci sono 'nuovi diritti' imposti senza consenso -

Ultime Notizie dalla rete : Parolin all

Ci sono "nuove interpretazioni dei diritti umani" e "in molti casi, i 'nuovi diritti' non solo contraddicono i valori che dovrebbero sostenere, ma vengono imposti nonostante l'assenza di consenso inte ...AGI - Esistono "nuove interpretazioni dei diritti umani esistenti, separati dai loro valori universali sottostanti". "In molti casi, i 'nuovi diritti' non solo contraddicono i valori che dovrebbero so ...