Mutilazioni e cadaveri esposti in piazza. L'illusione dei "tale-buoni" è già finita

Advertising

Bianca34874951 : RT @ilgiornale: Gli attuali padroni del Paese cercano consensi con la sicurezza. A Herat uccisi ed esibiti quattro rapitori. 'Nessuno ci sf… - JohSogos : RT @ilgiornale: Gli attuali padroni del Paese cercano consensi con la sicurezza. A Herat uccisi ed esibiti quattro rapitori. 'Nessuno ci sf… - ilgiornale : Gli attuali padroni del Paese cercano consensi con la sicurezza. A Herat uccisi ed esibiti quattro rapitori. 'Nessu… -

Ultime Notizie dalla rete : Mutilazioni cadaveri

ilGiornale.it

A 24 ore dalle dichiarazioni su un possibile ritorno aed esecuzioni pubbliche ecco i primiappesi nelle piazze. Una messa in mostra indispensabile per dimostrare l'efficienza ...... definite dagli Usa 'chiare violazioni dei diritti umani', i Talebani hanno impiccato 4a ... Le impiccagioni giungono subito dopo l'annuncio dell'imminente ripresa di esecuzioni e...Gli attuali padroni del Paese cercano consensi con la sicurezza. A Herat uccisi ed esibiti quattro rapitori. "Nessuno ci sfidi" ...Torna la legge del taglione: i presunti responsabili di crimini vengono uccisi senza essere processati. I quattro impiccati nella piazza di Herat sono stati uccisi in uno scontro a fuoco erano ritenut ...