LIVE Ciclismo, Mondiali 2021 in DIRETTA: va via la fuga, otto uomini all'attacco (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.15 Ad accompagnare il belga anche un uomo della Danimarca. 11.13 In testa al gruppo è arrivato già Tim Declerq, il belga potrà dettare il ritmo per più di 100 chilometri senza patemi. 11.10 Il plotone ha rallentato nettamente: margine che sale oltre i 2? 11.07 Gli attaccanti hanno oltre un minuto di vantaggio sul gruppo. 11.04 Gli otto all'attacco: José Tito Hernandez (Colombia), Joel Levi Burbano (Ecuador), Pavel Kochetkov (Russia), Oskar Nisu (Estonia), Patrick Gamper (Austria), Rory Townsend (Irlanda), Kim Magnusson (Svezia) e Jambaljamts Sainbayar (Mongolia). 11.02 Ai cinque corridori già al comando si aggiungono altri tre uomini. otto all'attacco, va via la fuga. 11.00 Sembra andar via la ...

