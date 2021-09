Juve Sampdoria 3-1 LIVE | miracolo di Audero su Bentancur

(Di domenica 26 settembre 2021) All’Allianz Stadium, il match valido per la 6ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Allianz Stadium,si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi3-1 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Cominciata. 6? Tiro Dybala – Cuadrado punta l’avversario poi scarica per Dybala, il cui mancino a giro viene murato dalla difesa della. 10? Gol Dybala – Locatelli calcia a botta sicura, con il tiro respinto che carambola sui piedi di Dybala, bravo a trovare l’angolo giusto di mancino. 12? Occasione Chiesa – Ha subito la chance per raddoppiare ...

... moviola e cronaca live All'Allianz Stadium,si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi3 - 1 ...Marani: "Lotta Scudetto per questa stagione? Ad oggi ci sono quattro squadre in corsa". Non c'è ladi Allegri Intervenuto nel pre partita della gara tra Juventus e, Marani ha parlato della squadra di Allegri, della lotta scudetto e del possibile acquisto negli anni passati di ...Il tecnico della Sampdoria Vincenzo Montella è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, orgoglioso della sua squadra:"Questo pareggio vale più di una vittoria, la squadra ha...