Islanda, in Parlamento le donne superano gli uomini 33 a 30. Un sorpasso senza quote... (Di domenica 26 settembre 2021) Nel nuovo Parlamento islandese sono le donne a detenere più della metà dei seggi . Ed è la prima volta che accade in Europa. A decretarlo, i risultati finali delle ultime elezioni: dei 63 seggi de ll'... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 26 settembre 2021) Nel nuovoislandese sono lea detenere più della metà dei seggi . Ed è la prima volta che accade in Europa. A decretarlo, i risultati finali delle ultime elezioni: dei 63 seggi de ll'...

Advertising

lauraboldrini : Il 52% dei seggi del Parlamento in #Islanda sarà ricoperto da donne. In #Svizzera approvato referendum per il matr… - Agenzia_Ansa : In Islanda nuovo parlamento composto da una maggioranza di donne. E' la prima volta in Europa #ANSA - fattoquotidiano : Elezioni Islanda, il nuovo Parlamento sarà a maggioranza femminile: è la prima volta che succede in Europa - fainformazione : In Islanda il nuovo parlamento avrà una maggioranza di donne, il primo Paese in Europa L'Islanda ha fatto la stori… - fainfoesteri : In Islanda il nuovo parlamento avrà una maggioranza di donne, il primo Paese in Europa L'Islanda ha fatto la stori… -