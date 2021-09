Il dilemma della longevità nei videogiochi - editoriale (Di domenica 26 settembre 2021) Ormai siamo arrivati alla nona generazione di console per videogiochi, il medium ha raggiunto la sua piena maturità, e chi queste opere interattive le crea per mestiere si è fatto un'idea piuttosto precisa di ciò che funziona agli occhi del pubblico. Stiamo parlando di elementi che vanno ben oltre quelle che possono essere le mode del momento, di caratteristiche che, nel bene e nel male, saranno sempre e comunque passate al microscopio da un'immensa mole di appassionati. Certo, numerosi publisher salgono sul carrozzone del genere più in voga in un determinato periodo, sia esso il battle royale o il gioco di carte collezionabili, ma in questo caso stiamo parlando di sviluppatori, non di produttori. E uno sviluppatore a certe cose ci pensa eccome: la durata del gioco sarà sufficiente per mantenere elevato il tasso di engagement? Ci sono abbastanza contenuti successivi ... Leggi su eurogamer (Di domenica 26 settembre 2021) Ormai siamo arrivati alla nona generazione di console per, il medium ha raggiunto la sua piena maturità, e chi queste opere interattive le crea per mestiere si è fatto un'idea piuttosto precisa di ciò che funziona agli occhi del pubblico. Stiamo parlando di elementi che vanno ben oltre quelle che possono essere le mode del momento, di caratteristiche che, nel bene e nel male, saranno sempre e comunque passate al microscopio da un'immensa mole di appassionati. Certo, numerosi publisher salgono sul carrozzone del genere più in voga in un determinato periodo, sia esso il battle royale o il gioco di carte collezionabili, ma in questo caso stiamo parlando di sviluppatori, non di produttori. E uno sviluppatore a certe cose ci pensa eccome: la durata del gioco sarà sufficiente per mantenere elevato il tasso di engagement? Ci sono abbastanza contenuti successivi ...

Advertising

Sachiel42886155 : @elio_vito @Storace @CarloCalenda Il dilemma della legalizzazione è che serve la zappa in mano per lavorare con le piantine?????? - not_marcella_ : RT @taefthoon: avete 17 giorni per stannare loro, gli enhypen. trust me stannarli é stata la migliore decisione della mia vita e sarà così… - notrobbi_ : RT @taefthoon: avete 17 giorni per stannare loro, gli enhypen. trust me stannarli é stata la migliore decisione della mia vita e sarà così… - bangtansottona : RT @taefthoon: avete 17 giorni per stannare loro, gli enhypen. trust me stannarli é stata la migliore decisione della mia vita e sarà così… -

Ultime Notizie dalla rete : dilemma della Totem GT: ora anche con il V6 ...libere da vincoli di interesse storico? Il dilemma, che da qualche tempo, ormai, divide gli appassionati in guelfi e ghibellini, si pone ancora una volta di fronte all'ultima creazione della Totem ...

G20 sulle infrastrutture proprio nella Genova "soffocata" da autostrade marce e ferrovia ottocentesca ...che è il simbolo del dilemma infrastrutturale. Ecco, appunto. Attorno alla FAO, nata per combattere la fame nel mondo, gli ambienti diplomatici ordiscono leggende di humour nero a proposito della ...

L'ex diplomatico Kai Eide sul dilemma dell'Afghanistan: - Forse dovremmo ingoiare dei cammelli adesso Travely.biz Il dilemma della longevità nei videogiochi - editoriale Quanto deve essere lungo un videogioco? Ormai siamo arrivati alla nona generazione di console per videogiochi, il medium ha raggiunto la sua piena maturità, e chi queste opere interattive le crea per ...

'Cara Marina, cara Elena', regine dell'arte si scrivono L'autrice italiana di best seller più nota sulla scena internazionale, anglosassone in primis, e la stella assoluta della performance art a livello mondiale: due interpreti del processo creativo - fra ...

...libere da vincoli di interesse storico? Il, che da qualche tempo, ormai, divide gli appassionati in guelfi e ghibellini, si pone ancora una volta di fronte all'ultima creazioneTotem ......che è il simbolo delinfrastrutturale. Ecco, appunto. Attorno alla FAO, nata per combattere la fame nel mondo, gli ambienti diplomatici ordiscono leggende di humour nero a proposito...Quanto deve essere lungo un videogioco? Ormai siamo arrivati alla nona generazione di console per videogiochi, il medium ha raggiunto la sua piena maturità, e chi queste opere interattive le crea per ...L'autrice italiana di best seller più nota sulla scena internazionale, anglosassone in primis, e la stella assoluta della performance art a livello mondiale: due interpreti del processo creativo - fra ...