Advertising

Giorno_Milano : Follia movida a Milano: rissa a colpi di bottiglie e agenti aggrediti, 4 arresti - qn_giorno : Follia movida a Milano: rissa a colpi di bottiglie e agenti aggrediti, 4 arresti -

Ultime Notizie dalla rete : Follia movida

IL GIORNO

Milano, 26 settembre 2021 - Piazza XXIV Maggio come un ring. Ragazzi che si picchiano tra i tavolini dei bar e si fronteggiano armati di bottiglie di vetro. Un venticinquenne a terra, ferito alla ...... 3) Viabilità, urbanistica e spazi pubblici; 4) la periferia di Napoli; 5)e sicurezza del ... per esempio, bloccava i bus turistici all'altezza del parcheggio Brin, una. Anche gli Ncc ...Notte infuocata in piazza XXIV Maggio dove una lite al bar diventa uno scontro fra due gruppi di giovanissimi. Arriva la polizia ...Scene di ordinaria follia di notte in centro. Il pestaggio in piazza Aranci ripreso dai telefonini: pugni, calci e lanci di bottiglie Cittadini esaesperati: "Ora basta, qui non si dorme. C’è un senso ...