Firenze riprende il Bari | la Paganese conquista un punto al San Nicola

(Di domenica 26 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Unimportante,to su un campo dove in poche riusciranno a salvare la pelle. Ladi Gianluca Grassadonia esce dal Sandicon un pareggio, riuscendo are l’undici di Michele Mignani. Padroni di casa subito avanti con Botta, a segno dopo due giri di lancette dal calcio d’inizio. Un gol che sembra essere il preludio a una domenica complicata, invece gli azzurrostellati riescono a rimanere aggrappati al match e capitalizzano al meglio la superiorità numerica maturata a fine primo tempo per l’espulsione di Bianco. Alla mezz’ora della ripresa èa realizzare la rete del definitivo pareggio che vale und’oro, l’ottavo del campionato della ...

L'Inter riesce però a cambiare passo eil controllo del gioco offensivo, soprattutto dopo ... L'importante vittoria diha aumentato le certezze di un'Inter capace di vincere in rimonta ......puntellato lo zoccolo duro della squadra con l'innesto di due giocatori stranieri -Medina ... un turno di riposo (17 ottobre), la sfida interna ai toscani del Match Ball(24 ottobre), ...BARI – Nella quinta giornata del campionato di serie C, il Bari pareggia in casa contro la Paganese e, vista la concomitante sconfitta del Monopoli a Francavilla, conquista il primo posto solitario in ...