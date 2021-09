Emma Marrone, ricorda il debutto ad Amici: “Non mi sono più fermata” (Di domenica 26 settembre 2021) Emma Marrone ringrazia ancora Amici, per questi 12 anni intensi, e ricchi di successo. L’artista condivide un prezioso ricordo E’ iniziata una nuova edizione del talent show, Amici, per tanti nuovi talenti. Tra i tanti talenti che hanno lasciato il segno troviamo la strepitosa Emma Marrone. L’artista salentina, ricorda con entusiasmo il suo percorso ad Amici, a distanza di 12 anni. Emma ha davvero fatto tanta strada in questi anni, e il pubblico l’ha amata e sostenuta in ogni avventura. La sua carriera è costellata da innumerevoli traguardi. In questi lunghi 12 anni, i suoi dischi e i suoi brani hanno fatto ballare e cantare a squarciagola ogni generazione. Emma Marrone ha pubblicato un prezioso ... Leggi su 361magazine (Di domenica 26 settembre 2021)ringrazia ancora, per questi 12 anni intensi, e ricchi di successo. L’artista condivide un prezioso ricordo E’ iniziata una nuova edizione del talent show,, per tanti nuovi talenti. Tra i tanti talenti che hanno lasciato il segno troviamo la strepitosa. L’artista salentina,con entusiasmo il suo percorso ad, a distanza di 12 anni.ha davvero fatto tanta strada in questi anni, e il pubblico l’ha amata e sostenuta in ogni avventura. La sua carriera è costellata da innumerevoli traguardi. In questi lunghi 12 anni, i suoi dischi e i suoi brani hanno fatto ballare e cantare a squarciagola ogni generazione.ha pubblicato un prezioso ...

