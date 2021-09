Dionisi: «Non si sta parlando del Sassuolo in maniera positiva, ma ci toglieremo qualche sassolino» (Di domenica 26 settembre 2021) Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro la Salernitana. Le sue parole Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro la Salernitana. Le sue parole. VITTORIA – «Ci mancava tanto la vittoria in casa, credo che l’abbiamo meritata e potevamo addirittura chiuderla prima. La Salernitana non molla mai, è un avversario che merita rispetto. Ma sono molto contento della prova e dell’atteggiamento». Sassuolo – «Fino a qualche giorno fa si diceva che prendevamo troppi gol, oggi che realizziamo poco. Abbiamo calciatori forti, ma giovani. Dopo la partenza di Caputo manca un po’ di cinismo, ma sono convinto che ci toglieremo qualche sassolino dalle ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 settembre 2021) Alessio, tecnico del, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro la Salernitana. Le sue parole Alessio, tecnico del, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro la Salernitana. Le sue parole. VITTORIA – «Ci mancava tanto la vittoria in casa, credo che l’abbiamo meritata e potevamo addirittura chiuderla prima. La Salernitana non molla mai, è un avversario che merita rispetto. Ma sono molto contento della prova e dell’atteggiamento».– «Fino agiorno fa si diceva che prendevamo troppi gol, oggi che realizziamo poco. Abbiamo calciatori forti, ma giovani. Dopo la partenza di Caputo manca un po’ di cinismo, ma sono convinto che cidalle ...

Advertising

infoitsport : Dionisi: 'Non si sta parlando del Sassuolo in maniera positiva, ma ci toglieremo qualche sassolino' - infoitsport : Dionisi a Dazn: “Vittoria meritata contro una Salernitana che non ha mai mollato” - news24_inter : Le parole del prossimo avversario dell'#Inter - TuttoSalerno : Dionisi a Dazn: 'Contenti per i tre punti, vittoria meritata. La Salernitana non ha mai mollato...' - ottopagine : Sassuolo, Dionisi: «La Salernitana non ha mai mollato, merito ai miei ragazzi» #Salerno -