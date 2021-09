Diletta Leotta: «Con Can Yaman l’amore ancora c’è, è stata una storia bellissima» (Di domenica 26 settembre 2021) Diletta Leotta racconta a Verissimo la sua storia d’amore con Can Yaman. «Con Can è stata una storia bellissima, un sogno, una favola, un colpo di fulmine». La racconta usando il tempo passato, ma ribadendo che l’amore ancora c’è anche se adesso sono lontani. Lo scorso agosto la conduttrice nata a Catania ha festeggiato 30 anni con un party in Sicilia in cui spiccava l’assenza dell’attore turco, segno evidente per molti della fine della storia fra i due. Leggi su vanityfair (Di domenica 26 settembre 2021) Diletta Leotta racconta a Verissimo la sua storia d’amore con Can Yaman. «Con Can è stata una storia bellissima, un sogno, una favola, un colpo di fulmine». La racconta usando il tempo passato, ma ribadendo che l’amore ancora c’è anche se adesso sono lontani. Lo scorso agosto la conduttrice nata a Catania ha festeggiato 30 anni con un party in Sicilia in cui spiccava l’assenza dell’attore turco, segno evidente per molti della fine della storia fra i due.

