“Con le migliori intenzioni”, la seconda discutibile Palma d’oro ad August (Di domenica 26 settembre 2021) Benvenuti nell’universo cinematografico di Movie Award. Faremo un viaggio a Cannes per parlare di un film che ha incredibilmente vinto la Palma d’oro. Parleremo di Svezia, del grande maestro Ingmar Bergman e dei sui genitori. Abbiamo dedicato questa puntata a “Con le migliori intenzioni” di Bille August Nel 1992 Bille August ha portato sullo schermo l’omonima autobiografia di Ingmar Bergman che racconta la storia dei suoi genitori, un pastore protestante ed una borghese ribelle. Sarà lo stesso Bergman ha scrivere la sceneggiatura di “Con le migliori intenzioni” interpretato da Samuel Fröler e Pernilla August vincitrice a Cannes per la migliore interpretazione femminile. In scena anche il compianto Max von Sydow. Con le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 26 settembre 2021) Benvenuti nell’universo cinematografico di Movie Award. Faremo un viaggio a Cannes per parlare di un film che ha incredibilmente vinto la. Parleremo di Svezia, del grande maestro Ingmar Bergman e dei sui genitori. Abbiamo dedicato questa puntata a “Con le” di BilleNel 1992 Billeha portato sullo schermo l’omonima autobiografia di Ingmar Bergman che racconta la storia dei suoi genitori, un pastore protestante ed una borghese ribelle. Sarà lo stesso Bergman ha scrivere la sceneggiatura di “Con le” interpretato da Samuel Fröler e Pernillavincitrice a Cannes per la migliore interpretazione femminile. In scena anche il compianto Max von Sydow. Con le ...

Advertising

trash_italiano : Jo Squillo partita con le migliori intenzioni indossando il niqab. Ma poi è terminata con Jo: 'ma come fanno a viv… - CarloCalenda : Borgo Ragazzi Don Bosco è una comunità educativa dove i Salesiani formano centinaia di giovani romani. Visto che si… - velocissime : Diete per donne sopra i 50 anni : le migliori 4 sono la Dieta Mediterranea, la dieta Mind, la dieta Dash e la dieta… - Mariang47614228 : RT @OrtigiaP: Fidiamoci dei virologi ma scegliamo i migliori e scopriamo che la valutazione in base agli studi e le pubblicazioni vedono @… - Paola83623974 : @robertoanversa I miei migliori amici e amiche la pensano come me. Vaccinati tutti. Ci siamo scelti bene 30 anni fa… -