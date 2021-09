Ciclismo, Mondiali 2021: altro show di Julian Alaphilippe, doppietta iridata per il francese. Decimo Colbrelli (Di domenica 26 settembre 2021) Da Imola a Lovanio, un anno dopo è sempre lui a dominare. Altra impresa per Julian Alaphilippe: una stagione non eccezionale, ma la maglia iridata resta sulle sue spalle. Il francese infatti con uno scatto da fenomeno riesce a conquistare nuovamente la vittoria nella prova in linea dei Mondiali di Ciclismo: davanti ad un milione e mezzo di tifosi sulle strade belghe, si impone un transalpino, che centra la doppietta. Dopo pochi chilometri è andata via la prima fuga di giornata, nel tratto iniziale, quello completamente pianeggiante. All’attacco in otto: José Tito Hernandez (Colombia), Joel Levi Burbano (Ecuador), Pavel Kochetkov (Russia), Oskar Nisu (Estonia), Patrick Gamper (Austria), Rory Townsend (Irlanda), Kim Magnusson (Svezia) e Jambaljamts Sainbayar (Mongolia). ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) Da Imola a Lovanio, un anno dopo è sempre lui a dominare. Altra impresa per: una stagione non eccezionale, ma la magliaresta sulle sue spalle. Ilinfatti con uno scatto da fenomeno riesce a conquistare nuovamente la vittoria nella prova in linea deidi: davanti ad un milione e mezzo di tifosi sulle strade belghe, si impone un transalpino, che centra la. Dopo pochi chilometri è andata via la prima fuga di giornata, nel tratto iniziale, quello completamente pianeggiante. All’attacco in otto: José Tito Hernandez (Colombia), Joel Levi Burbano (Ecuador), Pavel Kochetkov (Russia), Oskar Nisu (Estonia), Patrick Gamper (Austria), Rory Townsend (Irlanda), Kim Magnusson (Svezia) e Jambaljamts Sainbayar (Mongolia). ...

Advertising

Eurosport_IT : ??????? L'Italia ai Mondiali di Ciclismo 2021: ?? Filippo Ganna - Prova a Cronometro (??) ?? Team Realy Misto ?? Filippo… - fattoquotidiano : Elisa Balsamo si laurea campionessa del mondo su strada ai Mondiali di ciclismo in Belgio: è il terzo oro per la sp… - repubblica : Mondiali di ciclismo, l'Italia trionfa anche tra le donne: Elisa Balsamo vince la medaglia d'oro su strada - paolagott62 : Bis di #Alaphilippe... Quando attacchi a raffica a più di 20 km dall'arrivo e procedi come una locomotiva fino al t… - Stronza : RT @AlexIsenburg: Gara favolosa e pubblico da brividi?? In un mondo in cui i mondiali di calcio si disputano in inverno in Qatar, io mi ten… -