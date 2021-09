Chiusa un’altra task force: gli Usa non riescono a trovare l’origine del Covid (Di domenica 26 settembre 2021) L’ennesimo tentativo degli Stati Uniti di rintracciare le origini del Sars-CoV-2 è naufragato nel nulla. Una task force di scienziati che avrebbe dovuto fare luce sul Covid, indagare quanto accaduto a cavallo tra il dicembre 2019 e il gennaio 2020, portare risposte alle domande sollevate dall’opinione pubblica, è stata addirittura sciolta. Il dottor Jeffrey Sachs, InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 26 settembre 2021) L’ennesimo tentativo degli Stati Uniti di rintracciare le origini del Sars-CoV-2 è naufragato nel nulla. Unadi scienziati che avrebbe dovuto fare luce sul, indagare quanto accaduto a cavallo tra il dicembre 2019 e il gennaio 2020, portare risposte alle domande sollevate dall’opinione pubblica, è stata addirittura sciolta. Il dottor Jeffrey Sachs, InsideOver.

Advertising

hell_inheaven_ : stamattina è iniziato tutto molto bene:sto su un treno senza biglietto perchè di domenica la biglietteria della sta… - _heronvdale : sarebbe stata proprio un’altra vita. amici, uscite, divertimento e invece sono sempre chiusa in casa a studiare o a… - dtvzeitgeist : @lucatelese Hai perso un'altra occasione per tenere chiusa quella fogna di bocca - srohuan : sono scappata e mi sono chiusa in un'altra stanza fuck her - jficouldfly_ : gliel’avevo dedicata io e poi lei una volta chiusa l’amicizia l’ha dedicata ad un’altra persona ok -

Ultime Notizie dalla rete : Chiusa un’altra Taurianova, chiusa un'altra classe per un caso di Covid Approdo Calabria