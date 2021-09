Calcio | Serie A Fiorentina passa di rigore con Vlahovic a Udine

Advertising

Gazzetta_it : #Inter, #Evergrande al collasso e pure #Suning adesso trema. Ma il futuro? - SkySport : JUVENTUS-SAMPDORIA 3-2 Risultato finale ? ? #Dybala (10') ? rig. #Bonucci (43') ? #Yoshida (44') ? #Locatelli (57')… - SkySport : GENOA-VERONA 3-3 Risultato finale ? ? #Simeone (8') ? rig. #Barak (49') ? rig. #Criscito (76') ? #Destro (80') ?… - Gazzetta_it : Chiellini: 'CR7 insostituibile, Psg da videogioco. Che futuro per De Light...' #Equipe - sportface2016 : #EmpoliBologna, le parole di #Andreazzoli dopo la vittoria per 4-2 -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie

QUOTIDIANO NAZIONALE

L'ultima doppietta di Luis Alberto inA è arrivata contro la Roma nel gennaio 2021, nella vittoria per 3 - 0 della Lazio " in totale il centrocampista biancoceleste ha realizzato tre reti ......allo stadio "Nicola Ceravolo" e valevole per la quinta giornata del girone C del campionatoC ...24 Luca Moro 14 Antonio Piccolo 20 Simone Russini 7 Andrea Russotto 25 Leon Sipos foto...PERUGIA – Nella sesta giornata di Serie B l’Alessandria pareggia ... bravo a capitalizzare di testa un calcio d’angolo di Lunetta. Nel finale la squadra di Longo potrebbe segnare di nuovo ...PERUGIA - Niente da fare: il Curi in campionato continua a restare un tabù. Il Perugia sbatte anche sull'Alessandria e, come già capitato contro Ascoli e Cosenza, viene raggiunto dopo essere passato ...