Avviso: i dati Auditel usciranno in ritardo (Di domenica 26 settembre 2021) I dati degli ascolti tv riferiti a ieri, sabato 25 settembre 2021, sono in ritardo per problematiche di ancora non precisata natura ed entità. Ieri Amadeus si è schierato con il revival anni 60-70-80 dall'Arena su Rai1, contro Tu sì que vales e Canale5 dati attesi per le ore 12. Ieri – sabato 25 settembre – Rai1 ha trasmesso lo show nostalgico Arena Suzuki '60 '70 '80, con Amadeus sul palco con tanti amici e cantanti e Canale5 ha riproposto Tu sì que vales, che si è presentato con la solita squadra rodatissima. Il family film di Italia1 (Space Jam), la pellicola cult di Rete 4 (Agente 007 Dalla Russia con amore) e la miniserie di La7 (Downtown Abbey) hanno completato l'offerta commerciale. Mentre, lato Viale Mazzini, Rai2 si è ancorata ai telefilm, con Rai3 che ha programmato le inchieste sulla sostenibilità di ...

