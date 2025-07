David Juve nuovi contatti con l’attaccante! I bianconeri puntano al doppio colpo in attacco | il canadese non esclude l’arrivo di Osimhen se… Ultimissime

La Juventus si muove con decisione sul mercato alla ricerca della coppia d’attacco perfetta. Dopo aver avviato nuovi contatti con Jonathan David, i bianconeri sembrano puntare a un doppio colpo di livello internazionale. L’attenzione è alta anche su un possibile arrivo di Osimhen, con il canadese che non esclude questa eventualità. Rimanete sintonizzati per scoprire come evolveranno queste trattative e quali sorprese riserva il calciomercato juventino.

David Juve, nuovi contatti con l'attaccante! I bianconeri puntano al doppio colpo in attacco: i dettagli. La Juve continua a lavorare intensamente sul calciomercato Juve, con particolare attenzione alla ricerca di un attaccante di qualità. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, nella giornata di martedì 1 luglio, a poche ore dalla sfida contro il Real Madrid, sono avvenuti nuovi contatti con Jonathan David, attaccante del Lille. La Juve sta cercando di concretizzare l'affare con il calciatore canadese, che ha ricevuto altre offerte ma ha deciso di prendersi ancora qualche giorno per valutare attentamente la proposta bianconera.

Mercato Juve, è sfida all'ultimo sangue con l'Inter? Il confronto può "accendersi" su quell'attaccante: gli aggiornamenti che possono ravvivare la contesa tra i bianconeri e i nerazzurri!

#Osimhen è molto più di un'idea per la #Juve: una pista che sta diventando concreta Secondo Di Marzio, ci sarebbero stati dei contatti con l'attaccante e l'entourage per capire la sua disponibilità. Solo in caso di risposta affermativa, i bianconeri

Primi contatti concreti tra #Juventus e Jonathan #David. Nella serata di oggi, i bianconeri hanno incontrato gli agenti dell'attaccante. Nessun discorso su offerte economiche, i bianconeri hanno sondato la disponibilità del giocatore, che ha offerte importa

