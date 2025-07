Chiellini a DAZN | C’è tanta voglia di vincere David e Osimhen? Si leggono illazioni che ci fanno ridere dovete riempire pagine Stiamo lavorando ma oggi bisogna pensare al Real Madrid

Giorgio Chiellini, volto simbolo della Juventus, si prepara con determinazione al grande confronto contro il Real Madrid, sottolineando la forza della sua squadra e la voglia di vincere. Tra parole di fiducia e qualche illazione divertente, l’ex capitano non vede l’ora di scendere in campo, concentrato su un obiettivo importante. La sfida di oggi si prospetta infuocata: la Juve è pronta a scrivere un nuovo capitolo di emozioni e sorprese nel Mondiale per Club.

Giorgio Chiellini ha parlato così ai microfoni di DAZN prima di Real Madrid Juve: tutte le dichiarazioni del dirigente sul match. Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Real Madrid Juve: tutte le dichiarazioni sull’ottavo di finale del Mondiale per Club. PAROLE – «La Juve arriva bene, ha fatto un bel girone. In questo torneo ci possono essere diverse sorprese ed emozioni. Giochiamo contro il Real Madrid che ha una qualitĂ incredibile. Credo che la Juve debba uscire fortificata dopo questa partita, c’è tanta voglia di vincere». SU VLAHOVIC E L’ATTACCO – «Dusan si sta allenando bene e ha fatto una partita buona contro il City. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Chiellini a DAZN: «C’è tanta voglia di vincere. David e Osimhen? Si leggono illazioni che ci fanno ridere, dovete riempire pagine. Stiamo lavorando ma oggi bisogna pensare al Real Madrid»

