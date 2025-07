Oltre un milione di bambini a rischio per l’ondata di caldo | l’allarme di Save the Children

L’ondata di caldo che sta investendo l’Italia mette a rischio la vita di oltre un milione di bambini, tra cui più di 220.000 con meno di quattro anni, estremamente vulnerabili alle alte temperature. Save the Children lancia un allarme urgente: è fondamentale agire ora per proteggere le future generazioni. La salute dei nostri figli non può aspettare: scopriamo insieme come affrontare questa emergenza e garantire un futuro più sicuro.

L'attuale ondata di caldo che sta investendo l'Italia rappresenta una seria minaccia per la salute di oltre 1,2 milioni di bambini, di cui più di 220.000 hanno meno di quattro anni e sono particolarmente vulnerabili alle alte temperature.

