The Odyssey di Nolan e i film A24 | novità imperdibili da Ciné 2025

presentate le anteprime più affascinanti dell’anno, tra cui l’attesissimo “The Odyssey” di Nolan e le novità del catalogo A24. Con film che promettono emozioni intense e innovazioni narrative, il cinema del 2025 si preannuncia ricco di sorprese imperdibili. Gli appassionati e gli operatori non vedono l’ora di scoprire cosa ci riserverà questa nuova stagione cinematografica, pronta a conquistare i cuori e le menti di tutti.

Il panorama cinematografico si prepara ad accogliere una serie di eventi e uscite di grande rilievo per i prossimi mesi, grazie alle anticipazioni fornite da due importanti realtà del settore: Universal Pictures e I Wonder Pictures. La prima giornata di Ciné – Giornate di cinema di Riccione ha già messo in evidenza le principali novità, offrendo agli operatori del settore un’anteprima delle produzioni più attese. In questo contesto, vengono svelati dettagli sui titoli che arriveranno nelle sale italiane nel 2025 e oltre, con un focus particolare sulle anteprime e sui progetti più ambiziosi. le anteprime di Universal Pictures per il 2025 e i piani futuri. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - The Odyssey di Nolan e i film A24: novità imperdibili da Ciné 2025

In questa notizia si parla di: novità - ciné - odyssey - nolan

Ciné 2025: tutte le novità della 14ª edizione annunciate a Cannes, ecco date e anteprime - Preparati a scoprire tutte le novità della 14ª edizione di Ciné 2025, l’appuntamento imperdibile per l’industria cinematografica italiana! Dal 1° al 4 luglio a Riccione, questa kermesse promette anteprime esclusive e aggiornamenti sui principali film in uscita, già annunciati a Cannes.

È ufficiale: nel film "The Odyssey" di Christopher Nolan, Charlize Theron interpreterà la maga Circe. Vai su Facebook

The poster for THE ODYSSEY is out. Vai su X

The Odyssey , il nuovo film di Christopher Nolan è già epico: la prima foto; The Odyssey di Christopher Nolan sarà un capolavoro, per Universal lo stesso Omero ne sarebbe orgoglioso; The Odyssey: una star di Shogun si unisce al cast, chi interpreterà?.