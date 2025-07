Dividere la coppia Trump-Putin Perché Macron parla con il Cremlino

Il dialogo tra Macron e Putin, durato due ore, apre nuovi scenari tra Parigi e Mosca. Ma cosa si cela dietro questa conversazione? In un contesto globale in continuo mutamento, i leader europei cercano di mantenere i fili del dialogo aperti, anche quando le tensioni sembrano prendere il sopravvento. Scopriamo insieme cosa potrebbe significare questa telefonata per la scena internazionale.

Il presidente francese Emmanuel Macron e il capo del Cremlino Vladimir Putin hanno parlato per due ore al telefono.

Macron rilancia l’Europa: pace in Ucraina, ultimatum a Putin e sfida a Trump - Emmanuel Macron si propone come il principale leader europeo nella crisi ucraina, rilanciando l'unità del continente e sfidando le dinamiche poste dal ritorno di Trump alla Casa Bianca.

Dividere la coppia Trump-Putin. Perché Macron parla con il Cremlino; Prima intesa tra Putin e Trump, fermati i raid sulle centrali. Zelensky: Mosca punta a indebolirci - Podolyak: Non mi fido del cessate il fuoco dei russi, chiediamo garanzie su più livelli; Terminato il summit dei volenterosi di Parigi, Macron: In Ucraina forza di rassicurazione a guida franco-tedesca. Avanti con le sanzioni.

La telefonata. Macron e Putin, dialogo tra sordi sull'Ucraina - Il presidente francese ha chiesto un cessate il fuoco "il prima possibile". huffingtonpost.it scrive

Ucraina, telefonata di oltre due ore Macron-Putin: servono cessate il fuoco e negoziati - Lungo colloquio telefonico oggi, martedì 1 luglio, tra il presidente francese Emmanuel Macron e quello russo Vladimir Putin. Come scrive msn.com