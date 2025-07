Parlamento Gb approva tagli al welfare ma è rivolta Labour

Il Parlamento britannico ha approvato con voto serrato una riforma del welfare che prevede tagli ai sussidi per disabili e lavoratori malati, scatenando una rivolta all’interno del partito laburista. La maggioranza di Keir Starmer si è divisa, con 42 deputati che hanno aperto una frattura significativa. Una decisione che potrebbe avere ripercussioni profonde sul futuro politico del Regno Unito e sulla tenuta del partito di opposizione.

La Camera dei Comuni ha approvato per 335 voti favorevoli e 260 contrari la contestata riforma del welfare, contenente tagli ai sussidi per disabili e lavoratori in malattia, in un clima di rivolta nella maggioranza laburista. Il governo britannico di Keir Starmer ha dovuto fare modifiche sostanziali per annacquare la proposta di legge, anche in extremis, al fine di limitare il numero di deputati ribelli. Sono stati comunque 42 i laburisti a votare per un emendamento, che è stato respinto, rivolto ad affossare la riforma.