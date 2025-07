Per Antonino Spinalbese non c’è Elena Barolo ma c’è sempre stata lei Ainhoa Foti Rodriguez

Le luci del gossip si accendono ancora una volta su Antonino Spinalbese, protagonista di un'estate ricca di sorprese e collegamenti svelati. Mentre Elena Barolo rimane lontana da equivoci, è con Ainhoa Foti Rodriguez che il cuore dell’ex gieffino ha scelto di condividere momenti intimi, come rivelato da Gabriele Parpiglia. Cosa riserveranno le prossime pagine di questa intricata storia di sentimenti? Restate con noi per scoprirlo.

Nonostante Elena Barolo sia stata vista nel salone di Antonino Spinalbese  in piĂą di un'occasione, i due non sono mai stati beccati in atteggiamenti romantici, cosa che invece è accaduta oggi per l'ex gieffino e un'altra ragazza, una delle sue ex. Gabriele Parpiglia nella sua rubrica Chicchi di Gossip ha rivelato: " Lo abbiamo avvistato a pranzo insieme con una ragazza. I due hanno trascorso il tempo in modo affettuoso. E all'uscita dal ristorante (vicino al luogo dove lavora lui), pur essendo usciti abbracciati, alla vista dei fotografi si sono staccati. Ma chi è lei? Di chi stiamo parlando? Di Ainhoa Foti Rodriguez  ".