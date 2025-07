Clizia Incorvaia non trattiene le lacrime sui social | il toccante messaggio

Clizia Incorvaia si apre come mai prima d'ora, condividendo un momento di profonda vulnerabilità sui social. Tra lacrime e ricordi, l’influencer siciliana ha espresso il dolore incolmabile per la perdita della cara Eleonora Giorgi, lasciando trasparire tutta l’intensità del legame che le univa. Il suo toccante messaggio ci invita a riflettere sull’importanza di accogliere le emozioni più autentiche. Il crollo emotivo di Clizia Incorvaia sui...

Clizia Incorvaia non riesce a nascondere il dolore per la perdita della suocera Eleonora Giorgi. L' influencer siciliana ha mostrato il suo lato più fragile pubblicando una storia su Instagram in cui si è ritratta in lacrime, travolta dalla tristezza. A quattro mesi dalla scomparsa dell'attrice, Clizia ha voluto condividere con i suoi follower il peso della mancanza e l'intensità del legame che le univa. Il crollo emotivo di Clizia Incorvaia sui social. " Non posso mostrarmi sempre forte e sorridente perché non è così ", ha scritto Clizia Incorvaia in una delle sue ultime Instagram stories, lasciando spazio a una commovente verità.