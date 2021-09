Atp Sofia 2021: programma, orari e ordine di gioco di lunedì 27 settembre (Di domenica 26 settembre 2021) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp di Sofia 2021 della giornata di lunedì 26 settembre. In campo due azzurri: Andreas Seppi nelle qualificazioni contro Donski e Gianluca Mager nel primo turno contro il francese Adrian Mannarino. Ecco il programma completo. CENTRE COURT Dalle 12:00 – Seppi vs Donski (qualificazioni) A seguire – Gerasimov or Donskoy vs Celikbilek or Galan (qualificazioni) Non prima delle 16:00 – Paire vs Davidovich Fokina Non prima delle 18:00 – Kecmanovic vs Andreev A seguire – Mannarino vs Mager COURT 1 Dalle 12:00 – Martinez vs Majchrzak (qualificazioni) A seguire – Cecchinato or Marchenko vs Zuk or Machac (qualificazioni) SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 settembre 2021) Il, glie l’didel torneo Atp didella giornata di26. In campo due azzurri: Andreas Seppi nelle qualificazioni contro Donski e Gianluca Mager nel primo turno contro il francese Adrian Mannarino. Ecco ilcompleto. CENTRE COURT Dalle 12:00 – Seppi vs Donski (qualificazioni) A seguire – Gerasimov or Donskoy vs Celikbilek or Galan (qualificazioni) Non prima delle 16:00 – Paire vs Davidovich Fokina Non prima delle 18:00 – Kecmanovic vs Andreev A seguire – Mannarino vs Mager COURT 1 Dalle 12:00 – Martinez vs Majchrzak (qualificazioni) A seguire – Cecchinato or Marchenko vs Zuk or Machac (qualificazioni) SportFace.

