Ultime Notizie Roma del 25-09-2021 ore 19 | 10

(Di sabato 25 settembre 2021)dailynews radiogiornale informazione dalla redazione studio Giuliano Ferrigno 7,4% le persone che hanno completato il ciclo 83 milioni seicentomila dosi somministrate Giulia speranza un numero molto significativo che sta crescendo negli ultimi giorni grazie alle scelte fatte C’è un aumento delle prime dosi e questo ci mette nelle condizioni concludi di poter governare meglio l’epidemia grazie Poi fregato 4 miliardi dell’assistenza domiciliare in gran parte andranno sul personale e servirà una crescita costante significativa del fondo sanitario nazionale tornano in ufficio 3200000 dipendenti pubblici il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato il dpcm Sulla base del quale dal 15 ottobre la modalità ordinaria di lavoro nelle pubbliche amministrazioni tra in presente spetterà la pubblica amministrazione assicurare che questo avvenga in condizioni di ...

Corriere : Fauci: «L'Italia sta andando bene, meglio degli Usa, ora è diventata un esempio per il mondo» - sole24ore : Coronavirus ultime notizie. Medici Roma: "Terza dose sanitari prima possibile o rischio stop reparti" - Corriere : Figliuolo: «Grazie al green pass prenotazioni per vaccinarsi aumentate fino al 40%»

Arrivano altre buonesul fronte Coronavirus in Sicilia, con numeri da zona bianca. I nuovi casi positivi di Covid - 19 registrati nelle24 ore, sono infatti 424 (ieri sono stati 464), su 13.539 tamponi ...ANCONA - Due incidenti e doppio intervento della Croce Gialla lungo le vie del capoluogo: il primo soccorso intorno alle 15 dopo uno scontro tra due auto in via della Ferrovia con un uomo di 75 anni ...La piastra per capelli è un'alleata preziosissima per moltissime donne, che la sfruttano per ottenere un liscio perfetto, per contenere il crespo, per definire la chioma o per creare boccoli e beach w ...Da New York a Milano, da Londra a Parigi, lo stile libero e glamour Lourdes Leon ha ormai conquistano il fashion system - e questo settembre all'insegna della ripartenza della moda, ne è stata la conf ...