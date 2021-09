Supersport, grave incidente per Dean Berta Vinales: pilota in ospedale (Di sabato 25 settembre 2021) ROMA - Dean Berta Vinales è stato coinvolto in un brutto incidente nella giornata di sabato per quanto riguarda il Supersport a Jerez . Il cugino di Maverick è stato trasportato in ospedale in gravi ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 25 settembre 2021) ROMA -è stato coinvolto in un bruttonella giornata di sabato per quanto riguarda ila Jerez . Il cugino di Maverick è stato trasportato inin gravi ...

Advertising

zazoomblog : Sbk Jerez: grave incidente per Dean Berta Vinales in Supersport 300 - #Jerez: #grave #incidente #Berta - giornali_it : Paura a Jerez: grave incidente in Supersport 300, si teme per il cugino di Vinales #25settembre #QuotidianiSportivi… - Eurosport_IT : Il pilota, cugino di Maverick e membro dell'omonimo team, è stato soccorso in pista e trasportato in ospedale in el… - ilcirotano : Sbk Jerez: grave incidente per Dean Berta Vinales in Supersport 300 - - noraneko_exp : RT @corsedimoto: PAURA A JEREZ - Il programma è stato cancellato, inclusa gara 1 Superbike, per il grave incidente che ha coinvolto il 15e… -