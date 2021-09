Pierpaolo Pretelli imita Sangiovanni a Tale E Quale Show 2021 | Loretta Goggi | “Bravo | non era facile”

(Di sabato 25 settembre 2021)sulle note della hit Malibu e convince i giudici. È successo ieri sera, venerdì 24 settembre, durante la seconda puntata dicondotto da Carlo Conti. Nella stessa puntata ci sono state forti emozioni, come il momento in cui Alba Parietti ha cantato Zitti E Buoni dei Maneskin nei panni del frontman Damiano David facendo strage tra i giudici, particolarmente Malgioglio che ha usato il termine “terrificante” per descrivere la performance.Diversamente è andata con l’ex gieffinoche ha indossato i panni della nuova stella di Amici di ...

Advertising

fanpage : Al #taleequaleshow Pierpaolo Pretelli imita #Sangiovanni #prelemi - IlContiAndrea : E bravo Pierpaolo Pretelli #Taleequaleshow - MediasetPlay : ... e ne vedrete delle bellissime con Pierpaolo Pretelli... cosa ci farà a #ScherziaParte? - camillatish : RT @blogtivvu: Pierpaolo Pretelli è #Sangiovanni a #TaleeQualeShow: l’intervento del cantante e di Giulia Salemi #prelemi - Rita72139936 : RT @Ely59139612: @taleequaleshow Pierpaolo Pretelli per la difficolta della canzone sicuramente meritava qualche voto in più da parte dei g… -

Ultime Notizie dalla rete : Pierpaolo Pretelli

L'appuntamento è stato ricco di momenti memorabili, dall'esibizione super applaudita dia quella di Alba Parietti che ha scatenato l'ironia dei social . Classifica Tale e Quale ...Per 'rubargli' il volto è stato scelto l'ex gieffinoDurante la puntata andata in onda ieri del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini è inciampato in una gaffe. Nel parlare del bacio scattato tra Manuel Bortuzzo e Lulù (la principessa Lucrezia Salassiè) ...E' andata ieri in onda la quarta puntata del Grande Fratello Vip 6 che ha tenuto incollati allo schermo 2.297.000 ...