Pavia, no vax muore a 56 anni a causa del Covid 19: aveva cercato di curarsi in casa (Di sabato 25 settembre 2021) Era noto per le sue posizioni no vax e a settembre, dopo il tampone positivo, aveva tentato di curare il Covid in casa, rifiutando di rivolgersi ai medici. Le sue condizioni sono però rapidamente peggiorate e, anche dopo il ricovero nell’ospedale di Pavia, non c’è stato nulla da fare: l’uomo, un autotrasportatore di 56 anni, è morto a causa del Covid 19. Era residente a Codevilla, un paese di pochi abitanti nell’Oltrepò Pavese. Sin dal lockdown 2020 aveva espresso posizioni estreme sul virus: si rifiutava persino – raccontano i suoi conoscenti al quotidiano La provincia Pavese – di ammetterne l’esistenza e spesso contestava le misure introdotte per limitare i contagi: dalla mascherina sino al green pass. Sui social seguiva poi gruppi negazionisti, che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 settembre 2021) Era noto per le sue posizioni no vax e a settembre, dopo il tampone positivo,tentato di curare ilin, rifiutando di rivolgersi ai medici. Le sue condizioni sono però rapidamente peggiorate e, anche dopo il ricovero nell’ospedale di, non c’è stato nulla da fare: l’uomo, un autotrasportatore di 56, è morto adel19. Era residente a Codevilla, un paese di pochi abitanti nell’Oltrepò Pavese. Sin dal lockdown 2020espresso posizioni estreme sul virus: si rifiutava persino – raccontano i suoi conoscenti al quotidiano La provincia Pavese – di ammetterne l’esistenza e spesso contestava le misure introdotte per limitare i contagi: dalla mascherina sino al green pass. Sui social seguiva poi gruppi negazionisti, che ...

