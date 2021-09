Napoli, Spalletti: «Per lo scudetto siamo in sette. Conosco Mazzarri e le sue squadre» (Di sabato 25 settembre 2021) Luciano Spalletti, mister del Napoli, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Cagliari. Ecco le sue dichiarazioni Conferenza stampa della vigilia in casa Napoli. Luciano Spalletti ha presentato la gara con il Cagliari: ATTENZIONE – «Ho un gruppo virtuoso, con calciatori che si impegnano al massimo e non si accontentano. La squadra sta bene, ci sentiamo avvolti da questo affetto della città e dei tifosi. Poi è chiaro che abbiamo la consapevolezza di poter fare più punti o meno punti, però non vogliamo nasconderci da nulla. Il candidato alla prima posizione verrà fuori tra 7 squadre, noi vogliamo giocarci la nostra percentuale e siamo pronti a tutto». Mazzarri – «Conosco bene Walter, abito vicino a lui a distanza di un chilometro. Abbiamo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 settembre 2021) Luciano, mister del, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Cagliari. Ecco le sue dichiarazioni Conferenza stampa della vigilia in casa. Lucianoha presentato la gara con il Cagliari: ATTENZIONE – «Ho un gruppo virtuoso, con calciatori che si impegnano al massimo e non si accontentano. La squadra sta bene, ci sentiamo avvolti da questo affetto della città e dei tifosi. Poi è chiaro che abbiamo la consapevolezza di poter fare più punti o meno punti, però non vogliamo nasconderci da nulla. Il candidato alla prima posizione verrà fuori tra 7, noi vogliamo giocarci la nostra percentuale epronti a tutto».– «bene Walter, abito vicino a lui a distanza di un chilometro. Abbiamo ...

Advertising

pisto_gol : Sam-Nap 0:4 Strepitoso Napoli: domina la Samp nel gioco, segna 4 gol, ne sfiora altrettanti, Osimehn fa doppietta,… - capuanogio : Per quello che si è visto, il #Napoli ha in questo momento un livello di calcio ingiocabile per quasi tutti in Ital… - DiMarzio : .@sscnapoli, #Spalletti annuncia il ritorno di #Mertens e le novità verso la sfida al #Cagliari - patrizi00536975 : @tuttonapoli esatto come avevo detto ci sono JUVE con MISTER ALLEGRI- INTER con MISTER INZAGHI- MILAN con MISTER PI… - FabioOffreda : RT @DiMarzio: .@sscnapoli, #Spalletti annuncia il ritorno di #Mertens e le novità verso la sfida al #Cagliari -