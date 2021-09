Napoli, senti Del Genio: “Litigio Mertens-De Laurentiis? Vi spiego” (Di sabato 25 settembre 2021) Paolo Del Genio, giornalista sportivo e opinionista radiofonico sempre vicinissimo alle tematiche riguardanti il calcio Napoli, ha rilasciato nelle ultime ore delle interessanti dichiarazioni ai microfoni di Tele A. Oggetto delle sue parole è stato il presunto Litigio tra Dries Mertens e la società. Ecco dunque la risposta di Del Genio ai vari rumors che L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 25 settembre 2021) Paolo Del, giornalista sportivo e opinionista radiofonico sempre vicinissimo alle tematiche riguardanti il calcio, ha rilasciato nelle ultime ore delle interessanti dichiarazioni ai microfoni di Tele A. Oggetto delle sue parole è stato il presuntotra Driese la società. Ecco dunque la risposta di Delai vari rumors che L'articolo

Advertising

Squarcione75 : @ECavaniOfficial @ManUtd @premierleague Ma non era meglio che te ne tornavi a Napoli?... (Magari guadagnavi meno, m… - zazoomblog : Napoli senti Emerson Palmieri: “Avevo detto sì a Spalletti e al club poi non so cosa sia successo” - #Napoli… - Ftbnews24 : ?? #Napoli, senti Barzagli: “Osimhen determinante, bravo Spalletti” #Napoli #UdineseNapoli #Spalletti #SerieA - LucaWaldganger : Quando ti senti sfortunato, pensa che potevi nascere a Napoli... o peggio ancora in America. - 1234tad : @Carlotto86 @aridatececonte @matteorenzi Senti leva l'immagine di Napoli dal tuo avatar, sicuramente :si nu cafon: -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli senti Inter, rischia di sfumare obiettivo mercato: tifosi in ansia ... 'Onana senti un Interista: e chi se ne frega???' ad esempio provoca qualcuno. Peraltro il popolo ... soprattutto se i viola avanzassero una proposta concreta per Sensi, Meret del Napoli ma al di là ...

Inter, senti Calhanoglu: 'Scudetto? Noi favoriti. Ecco perché dal Milan...' ... la Roma e il Napoli hanno avuto un grande inizio, ma anche l'Atalanta è lì. E non so chi altri si ... Inter, senti Calhanogli - Come vive il fatto di avere la bacheca ancora vuota? L'altro giorno ...

Napoli, senti il Pampa Sosa: "Anguissa mi ha sorpreso" Corriere dello Sport Napoli, senti Del Genio: “Litigio Mertens-De Laurentiis? Vi spiego” Paolo Del Genio, giornalista sportivo e opinionista radiofonico sempre vicinissimo alle tematiche riguardanti il calcio Napoli, ha rilasciato nelle ultime ...

Napoli, occhio a Onana: ''Sono aperto all'ipotesi del rinnovo con l'Ajax'' In un quotidiano olandese ha parlato del suo futuro. L'estremo difensore è nel mirino di Inter e Napoli. Tutto è negoziabile, sono ancora aperto all'ipotesi di un nuovo contratto', racconta il camerun ...

... 'Onanaun Interista: e chi se ne frega???' ad esempio provoca qualcuno. Peraltro il popolo ... soprattutto se i viola avanzassero una proposta concreta per Sensi, Meret delma al di là ...... la Roma e ilhanno avuto un grande inizio, ma anche l'Atalanta è lì. E non so chi altri si ... Inter,Calhanogli - Come vive il fatto di avere la bacheca ancora vuota? L'altro giorno ...Paolo Del Genio, giornalista sportivo e opinionista radiofonico sempre vicinissimo alle tematiche riguardanti il calcio Napoli, ha rilasciato nelle ultime ...In un quotidiano olandese ha parlato del suo futuro. L'estremo difensore è nel mirino di Inter e Napoli. Tutto è negoziabile, sono ancora aperto all'ipotesi di un nuovo contratto', racconta il camerun ...