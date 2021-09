Meloni si prende piazza Duomo: "Superare la Lega non mi interessa" (Di sabato 25 settembre 2021) “Non mi interessa”: così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha risposto ai giornalisti che le hanno chiesto se a Milano alle elezioni amministrative pensa che supererà la Lega come numero di voti. “Volevamo Superare i 5 stelle e ci siamo riusciti. Volevamo Superare il Pd e ci siamo riusciti, e sta bene così”, ha concluso a margine del comizio a favore del candidato sindaco del centrodestra, Luca Bernardo, in piazza Duomo. A otto giorni dal voto delle elezioni comunali i big del centrodestra arrivano a Milano per lanciare la volata finale al candidato della coalizione, il pediatra Luca Bernardo. Per ora i leader dei partiti arrivano in ordine sparso, uno al giorno, ma si lavora per “un’iniziativa insieme”, come ha spiegato la leader di Fratelli d’Italia, ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 25 settembre 2021) “Non mi”: così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia, ha risposto ai giornalisti che le hanno chiesto se a Milano alle elezioni amministrative pensa che supererà lacome numero di voti. “Volevamoi 5 stelle e ci siamo riusciti. Volevamoil Pd e ci siamo riusciti, e sta bene così”, ha concluso a margine del comizio a favore del candidato sindaco del centrodestra, Luca Bernardo, in. A otto giorni dal voto delle elezioni comunali i big del centrodestra arrivano a Milano per lanciare la volata finale al candidato della coalizione, il pediatra Luca Bernardo. Per ora i leader dei partiti arrivano in ordine sparso, uno al giorno, ma si lavora per “un’iniziativa insieme”, come ha spiegato la leader di Fratelli d’Italia, ...

Advertising

HuffPostItalia : Meloni si prende piazza Duomo: 'Superare la Lega non mi interessa' - sciltian : @lucaccini_carla @LucianoLibero @matteorenzi Il leghista medio, quello estremista e razzista, tornerà a votare per… - romi_andrio : RT @rep_milano: Milano, Meloni si prende piazza Duomo per il suo comizio. Feltri: “Fossi in Salvini, mi girerebbero' - rep_milano : Milano, Meloni si prende piazza Duomo per il suo comizio. Feltri: “Fossi in Salvini, mi girerebbero' - ONadde : #salvini a ogni decisione del governo si prende il merito, il PD a ogni decisione del governo si prende il merito.… -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni prende Serie A: è pari il derby nerazzurro, Inter - Atalanta 2 - 2 Nel finale rigore sbagliato da Dimarco che prende la traversa. In classifica i nerazzurri salgono a ... Read More In Evidenza Meloni: 'Non mi interessa superare la Lega' 25 Settembre 2021 Superare la ...

Su Giuseppe Conte c'è qualcosa che i sondaggi elettorali non possono rilevare La notizia è che ogni volta c'è un bagno di folla; quando Conte prende il microfono sembra una ... Ultimamente a Salvini potete sostituire la Meloni , ma lo schema è sempre questo e si ripete su tutti i ...

Meloni si prende piazza Duomo: "Superare la Lega non mi interessa" L'HuffPost Meloni si prende piazza Duomo: "Superare la Lega non mi interessa" “Non mi interessa”: così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha risposto ai giornalisti che le hanno chiesto se a Milano alle elezioni amministrative pensa che supererà la Lega come numero ...

Meloni senza argomenti per attaccare Sala rispolvera l'odio: "Va a braccetto con Carola Rackete..." L'estremista di destra nella disperata impresa di aiutare il candidato improbabile Bernardo se la prende con la cosiddetta "figlia di papà" tedesca che nel frattempo è stata prosciolta da tutte le acc ...

Nel finale rigore sbagliato da Dimarco chela traversa. In classifica i nerazzurri salgono a ... Read More In Evidenza: 'Non mi interessa superare la Lega' 25 Settembre 2021 Superare la ...La notizia è che ogni volta c'è un bagno di folla; quando Conteil microfono sembra una ... Ultimamente a Salvini potete sostituire la, ma lo schema è sempre questo e si ripete su tutti i ...“Non mi interessa”: così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha risposto ai giornalisti che le hanno chiesto se a Milano alle elezioni amministrative pensa che supererà la Lega come numero ...L'estremista di destra nella disperata impresa di aiutare il candidato improbabile Bernardo se la prende con la cosiddetta "figlia di papà" tedesca che nel frattempo è stata prosciolta da tutte le acc ...