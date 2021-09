Marche e Abruzzo pronte ad assistenza infermieristica territoriale (Di sabato 25 settembre 2021) CIVITANOVA Marche (ITALPRESS) – “Un sistema sanitario all’altezza di rispondere alle esigenze dei cittadini è la vera sanità del futuro. E questo vale non solo per il PNRR che sicuramente è un’importante occasione da non perdere, ma per tutti i servizi che devono essere fruibili senza creare doppioni e senza conflittualità”. Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche, si è rivolto così agli infermieri e ai presidenti dei loro ordini provinciali della Regione, riuniti nella quarta tappa del congresso itinerante FNOPI che si è svolta nelle Marche e in Abruzzo.Un congresso speciale anti-Covid, senza assembramenti e verificando sempre il Green Pass dei partecipanti, con i componenti del Comitato centrale della Federazione in viaggio con varie tappe fino al prossimo 12 maggio – Giornata internazionale ... Leggi su ildenaro (Di sabato 25 settembre 2021) CIVITANOVA(ITALPRESS) – “Un sistema sanitario all’altezza di rispondere alle esigenze dei cittadini è la vera sanità del futuro. E questo vale non solo per il PNRR che sicuramente è un’importante occasione da non perdere, ma per tutti i servizi che devono essere fruibili senza creare doppioni e senza conflittualità”. Francesco Acquaroli, presidente della Regione, si è rivolto così agli infermieri e ai presidenti dei loro ordini provinciali della Regione, riuniti nella quarta tappa del congresso itinerante FNOPI che si è svolta nellee in.Un congresso speciale anti-Covid, senza assembramenti e verificando sempre il Green Pass dei partecipanti, con i componenti del Comitato centrale della Federazione in viaggio con varie tappe fino al prossimo 12 maggio – Giornata internazionale ...

