Lupi critica Salvini | ' Dopo l' ingresso al governo Draghi non può più dare un colpo al cerchio e uno alla botte'

(Di sabato 25 settembre 2021) "I cittadini rischiano di non percepire che il centrodestra può essere una forza di, con una classe dirigente adeguata alle esigenze del Paese". A dirlo, in un'intervista al Corriere della ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lupi critica

Genova24.it

Per, "nella Lega emergono contraddizioni prevedibili, considerando che è passata dal 4 al 34 per cento alle ultime Europee, ed è accreditata dai sondaggi di risultati lusinghieri. Quelle ...... giornalista, sceneggiatore con il giallo nell'ultima fatica letteraria "Trappola per" (Golem) ... e premio Bruno Gioffrè 2004), ha continuato a riscuotere ampio consenso di pubblico e di...Il presidente della formazione centrista Noi con l'Italia: "Capisco la tentazione di tornare a temi che ti hanno fatto grande, ma le priorità sono altre: sanità territoriale, scuola, ripartenza econom ...Dopo dieci anni di assenza dalla scena teatrale – e i successi cinematografici con Rossellini (Roma Città Aperta) e Tennessee Williams (Oscar con “La rosa tatuata”) – Anna Magnani nel 1965 torna a cal ...