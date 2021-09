Juventus, Causio: “Credo in Allegri, Dybala deve dimostrare” (Di sabato 25 settembre 2021) I problemi della Juventus L’ex bianconero Franco Causio ha espresso il suo parere sul difficile momento della Juventus, ai microfoni de Il Corriere dello Sport. A proposito di cosa stia mancando ai bianconeri: “La Juve è una squadra che mette pressione e la sua mentalità è sempre stata da provinciale, se si considera la cattiveria, la cosiddetta cazzimma. Questo è sempre stato, nonostante tutti i fuoriclasse che c’erano in squadra. Questo atteggiamento sta mancando adesso“. Ci sono anche altre cause però a questo inizio di campionato problematico: “Anche gli episodi stanno girando male in questo momento. Se si pensa ad esempio alla prima ad Udine, la squadra è stata a un passo dal 3-1 e poi invece si è trovata sul 2-2. Certamente la reazione con lo Spezia può aver aiutato mentalmente, ma ora più che reagire è necessario ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 25 settembre 2021) I problemi dellaL’ex bianconero Francoha espresso il suo parere sul difficile momento della, ai microfoni de Il Corriere dello Sport. A proposito di cosa stia mancando ai bianconeri: “La Juve è una squadra che mette pressione e la sua mentalità è sempre stata da provinciale, se si considera la cattiveria, la cosiddetta cazzimma. Questo è sempre stato, nonostante tutti i fuoriclasse che c’erano in squadra. Questo atteggiamento sta mancando adesso“. Ci sono anche altre cause però a questo inizio di campionato problematico: “Anche gli episodi stanno girando male in questo momento. Se si pensa ad esempio alla prima ad Udine, la squadra è stata a un passo dal 3-1 e poi invece si è trovata sul 2-2. Certamente la reazione con lo Spezia può aver aiutato mentalmente, ma ora più che reagire è necessario ...

