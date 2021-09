Inter-Atalanta, Inzaghi: “Partita molto interessante, c’è un po’ di rammarico” (Di sabato 25 settembre 2021) Simone Inzaghi nel post Partita di Inter-Atalanta, match della sesta giornata della Serie A 2021/2022 L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi, al termine del match pareggiato per 2 a 2 contro l’Atalanta, e valevole per la sesta giornata della Serie A 21/22, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di DAZN. Com’è andata? “È stata una Partita molto emozionante, la gente si sarà divertita. Resta l’amaro in bocca dopo quel secondo tempo: avremmo meritato qualcosa in più senza nulla togliere all’ottima prova dell’Atalanta. Ci siamo disuniti dopo il rigore fallito, ma nei primi 20 minuti del primo tempo e in tutto il secondo tempo si è vista un’ottima Inter contro una squadra ... Leggi su intermagazine (Di sabato 25 settembre 2021) Simonenel postdi, match della sesta giornata della Serie A 2021/2022 L’allenatore dell’Simone, al termine del match pareggiato per 2 a 2 contro l’, e valevole per la sesta giornata della Serie A 21/22, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di DAZN. Com’è andata? “È stata unaemozionante, la gente si sarà divertita. Resta l’amaro in bocca dopo quel secondo tempo: avremmo meritato qualcosa in più senza nulla togliere all’ottima prova dell’. Ci siamo disuniti dopo il rigore fallito, ma nei primi 20 minuti del primo tempo e in tutto il secondo tempo si è vista un’ottimacontro una squadra ...

