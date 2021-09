Gotti | “Con la Fiorentina dobbiamo limitare gli errori Vlahovic? E’ giovane ma è completo”

(Di sabato 25 settembre 2021) Il tecnico dell’Udinese, Luca, ha commentato in conferenza stampa i temi della gara contro ladi domani. Queste le sue parole: “Mi aspetto che ogni partita ci metta nelle condizioni di imparare daglie dalle cose che non sono andate e che ci dia delle letture sempre migliori, senza intaccare la voglia di migliorare e di innalzare il nostro livello e le nostre consapevolezze. Mi aspetto una partita con unaestremamente aggressiva come ha dimostrato in queste prime partite e con giocatori di qualità”. Su: “, pur, sembra essere un attaccante, sa fare tutto: gol in primis. Contro di lui ci vuole, come minimo, la sua stessa determinazione e grande attenzione”. Foto: Twitter ...

Commenta per primo Il tecnico dell'Udinese Lucaha parlato al canale tematico del club, alla vigilia della partita contro la Fiorentina: ' Mi aspetto una partitauna Fiorentina estremamente aggressiva come ha dimostrato in queste prime ...Credo che prima di tutto servirà la capacità di mettere in campo le nostre qualità e di farlotoni agonistici alti".ha poi affrontato il tema della disparità di giorni di riposo per le due ...Luca Gotti parla alla vigilia di Udinese-Fiorentina, match valido per la sesta giornata della Serie A 2021/2022.Il tecnico dell'Udinese Luca Gotti ha parlato alla vigilia della gara con la Fiorentina. Ecco le sue parole come riportate da Udinese Tv: All’Olimpico l’Udinese non ha ...