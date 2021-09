GF Vip 6: Jessica contro Soleil (Di sabato 25 settembre 2021) Durante il confessionale di ieri, Jessica ha voluto dire la sua riguardo uno degli argomenti più discussi degli ultimi giorni: l’attrito tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge. Jessica non ci è andata leggera con Soleil, ma lo ha fatto senza che quest’ultima potesse sentirla… Sembra che da quando i due ex Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge abbiano iniziato a discutere, non si parli d’altro per ciò che concerne Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 25 settembre 2021) Durante il confessionale di ieri,ha voluto dire la sua riguardo uno degli argomenti più discussi degli ultimi giorni: l’attrito tra Gianmaria Antinolfi eSorge.non ci è andata leggera con, ma lo ha fatto senza che quest’ultima potesse sentirla… Sembra che da quando i due ex Gianmaria Antinolfi eSorge abbiano iniziato a discutere, non si parli d’altro per ciò che concerne Articolo completo: dal blog SoloDonna

