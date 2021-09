Diretta Inter-Atalanta 2-2 | annullato il gol di Piccoli

Advertising

Inter_TV : ?? | LIVE! ?? Siamo in diretta con il nostro LiveMatch pre #InterAtalanta ?? Dallo stadio @EvaGini, @FSIANI87 e Ma… - Inter : ?? | FOTOGALLERY Vuoi rivivere #InterBologna? ?? Guarda qui tutte le foto ?? - Inter : ??? | MATCH REPORT Inter 6 bellissima! Grande prova dei nerazzurri a San Siro ?? - zazoomblog : LIVE Inter-Atalanta 1-2 Serie A calcio in DIRETTA: palo di Malinovskyi! - #Inter-Atalanta #Serie #calcio - StadioSport : Diretta Streaming e Cronaca Live di Inter – Atalanta 25-09-2021 ore 18:00: Cronaca Diretta e Streaming Live di Inte… -

Ultime Notizie dalla rete : Diretta Inter

... risultato, moviola e cronaca live Allo stadio 'San Siro',e Atalanta si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASintesi...SEGUI LADI- ATALANTA SECONDO TEMPO 86' Dimarco colpisce la traversa su calcio di rigore 84' Presunto tocco di mano di Demiral in area di rigore, Maresca va al Var 82' Handanovic smanaccia in ...A partire dalle 16.45 appuntamento sui canali social di Passione Inter con la diretta di avvicinamento e di cronaca a Inter-Atalanta, sesta giornata della Serie A 2021/2022. I nerazzurri, dopo la vitt ...Il dirigente nerazzurro ha parlato dell'eventuale Onana per il futuro: Ausilio è attivo nel monitorare le possibilità che il mercato offre.