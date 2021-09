Decide di non vaccinarsi e di curarsi da solo a casa, muore 56enne "no vax" (Di sabato 25 settembre 2021) Un autotrasportatore di 56 anni, residente a Codevilla (Pavia) in Oltrepò Pavese e conosciuto per le sue posizioni no vax, è morto a causa del Covid-19. Dopo il tampone positivo, agli inizi di settembre,... Leggi su feedpress.me (Di sabato 25 settembre 2021) Un autotrasportatore di 56 anni, residente a Codevilla (Pavia) in Oltrepò Pavese e conosciuto per le sue posizioni no vax, è morto a causa del Covid-19. Dopo il tampone positivo, agli inizi di settembre,...

