Corsport | Spalletti ha trascinato il Napoli fuori dal suo atteggiamento d’un giro palla da ritmare

(Di sabato 25 settembre 2021) In attesa della sfida contro il Cagliari di domani e, si spera, di un’altra vittoria che porterebbe ila quota 6 su 6, il Corriere dello Sport tesse un elogio a Luciano. Il suo impatto aè stato sicuramente positivo «alha fatto da guida non solo psicologica ma tecnica, gli ha consegnato certezze, l’ha equilibrato, l’hadal suo monotematicoda, ha riscritto gerarchie che parevano incrollabili (Rrhamani per Manolas), lucidato Mario Rui, rielaborato Fabian Ruiz e con lui un centrocampo liquido nel quale è stato calato la muscolare personalità di Anguissa, ha redistribuito Elmas nella propria vocazione, ha steso su fogli ...

" Dominio Napoli, dopo 5 giornate inizia a vedersi il metodo'Un calcio che va attribuito ae che però porta con sé pure le tracce d'un progetto avvilito da un quinto e da un settimo posto" Il Corriere dello Sport, a firma Antonio Giordano, scrive del Napoli dominatore in casa ...Ha riscritto gerarchie che parevano incrollabili. Ha steso su fogli bianchi un po' di triangoli per le punizioni e un altro po' schemi per i corner.Goal, spettacolo e tante emozioni negli ultimi match (disputati ieri) e validi per la 5ª giornata di Serie A. Il Napoli di Luciano Spalletti ritorna dalla trasferta di Genova con 3 punti pesantissimi: ...