Calcio: Salernitana. Castori 'Sassuolo grande squadra, noi in crescita' (Di sabato 25 settembre 2021) Non ci sarà Ribery: "Ha un affaticamento che non gli permette di giocare", spiega il tecnico SALERNO - "Il Sassuolo è una grandissima squadra che merita rispetto, ma noi dobbiamo pensare a fare bene e ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 25 settembre 2021) Non ci sarà Ribery: "Ha un affaticamento che non gli permette di giocare", spiega il tecnico SALERNO - "Ilè una grandissimache merita rispetto, ma noi dobbiamo pensare a fare bene e ...

Advertising

fantapiu3 : #Salernitana: un big salta la partita di domani #fantacalcio #campionato #calciomercato #consiglifantacalcio… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SALERNITANA - Castori: 'Ribery non ci sarà contro il Sassuolo a causa di un affaticamento' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SALERNITANA - Castori: 'Ribery non ci sarà contro il Sassuolo a causa di un affaticamento' - susydigennaro : RT @napolimagazine: SALERNITANA - Castori: 'Ribery non ci sarà contro il Sassuolo a causa di un affaticamento' - napolimagazine : SALERNITANA - Castori: 'Ribery non ci sarà contro il Sassuolo a causa di un affaticamento' -