“Buttato fuori dal ristorante e bloccato” L’attore “completamente ubriaco” e irriconoscibile

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 25 settembre 2021) Nuovi guai per Nicolas Cage. Il grande attore di Hollywood è statoda undi Las Vegas dopo una lite con il personale, secondo quanto riferito dal The Sun.viene scortatodal locale Lawry’s Prime Rib dopo essere stato scambiato per un senzatetto lo scorso 13 settembre. Era a piedi nudi, ha anche provato a rientrare ma una donna dello staff lo haall’ingresso. Nel video si vede Nicolas con pantaloni leopardati, una maglietta nera e con delle ciabatte nere. Una fonte ha detto al The Sun: “Eravamo in quel bar quando abbiamo notato quello che all’inizio pensavamo fosse un senzatettoe turbolento. Con nostro grande stupore si è rivelato essere Nicolas Cage. Era ...