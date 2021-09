Ancelotti in conferenza stampa: ” Più invecchia e più migliora! merita il pallone d’oro!” (Di sabato 25 settembre 2021) Ancelotti, in conferenza stampa, ha parlato di Karim Benzema. Il tecnico originario di Reggiolo, alla sue seconda esperienza sulla panchina dei Blancos, aveva già allenato il francese anni fa. Ieri si è soffermato sull’attaccante. Queste le sue parole: “Credo che alla luce di ciò che sta facendo e di quello che ha fatto la scorsa stagione meriti di far parte della lista del pallone d’Oro. Karim ha ancora tempo per vincerlo, anche perché non credo proprio che questa sarà la sua ultima stagione. È come il vino: più invecchaia, più migliora“ L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di sabato 25 settembre 2021), in, ha parlato di Karim Benzema. Il tecnico originario di Reggiolo, alla sue seconda esperienza sulla panchina dei Blancos, aveva già allenato il francese anni fa. Ieri si è soffermato sull’attaccante. Queste le sue parole: “Credo che alla luce di ciò che sta facendo e di quello che ha fatto la scorsa stagione meriti di far parte della lista deld’Oro. Karim ha ancora tempo per vincerlo, anche perché non credo proprio che questa sarà la sua ultima stagione. È come il vino: più invecchaia, più migliora“ L'articolo proviene da Rompi- News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

Francesco_Ponch : @NetworkInquirer @Il_Mago_KK Questa è la verità. Ognuno crede a chi vuole, ma se per te quello detto da Allegri non… - Robbe_84_ : @Il_Mago_KK Una sorta di smentita è stata fatta. Che poi Perez in conferenza con da parte Ancelotti non potesse dir… - CronacheTweet : ?? Carlo Ancelotti ?? “Camavinga? Ha le carte in regola per giocare nel Real. È giovane non sente la pressione e può… -