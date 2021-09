Zaki andrà a processo sulla base delle vecchie, gravi accuse. Lo dice il suo avvocato (Di venerdì 24 settembre 2021) Le accuse più gravi a carico di Patrick Zaki, quelle di propaganda sovversiva e terroristica, non sono state archiviate e persistono nel processo in corso in Egitto sulla diffusione di notizie false attraverso un articolo online, dichiara la legale di Zaki L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 24 settembre 2021) Lepiùa carico di Patrick, quelle di propaganda sovversiva e terroristica, non sono state archiviate e persistono nelin corso in Egittodiffusione di notizie false attraverso un articolo online, dichiara la legale diL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Zaki andrà a processo sulla base delle vecchie, gravi accuse. Lo dice il suo avvocato - Paolo25920999 : RT @simofons: Dopo un anno e 7 mesi di custodia cautelare, Patrick Zaki andrà dunque a processo per aver scritto questo articolo che raccon… - TTittibusque : RT @simofons: Dopo un anno e 7 mesi di custodia cautelare, Patrick Zaki andrà dunque a processo per aver scritto questo articolo che raccon… - sirmikius : RT @ChiaraBaldi86: Questa mattina Marino Edoardo Antonelli partirà da Rezzato, in provincia di Brescia, per arrivare a Roma il 19 ottobre.… - Lu52603367 : RT @ChiaraBaldi86: Questa mattina Marino Edoardo Antonelli partirà da Rezzato, in provincia di Brescia, per arrivare a Roma il 19 ottobre.… -