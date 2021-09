Via Marco da Benevento, e luce fu: la soddisfazione di Leonardo Palazzo (Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: 1 minuto“Non solo promesse, ma anche risoluzione tangibile dei problemi che attanagliano la città”. E’ sensibilmente soddisfatto Leonardo Palazzo, candidato consigliere al comune di Benevento in quota ‘Riformisti e Popolari’ a supporto di Clemente Mastella, che dopo la richiesta di intervento di alcuni abitanti di Benevento è passato subito ai fatti. Una decina di giorni or sono, i residenti in via Marco da Benevento avevano fatto presente all’avvocato Palazzo che l’illuminazione in quella zona della città era praticamente assente. Il rappresentante di Progetto Sannio si è subito messo in moto, interpellando il sindaco Mastella. ??Prima un proficuo incontro col sindaco, poi ieri, dopo 40 anni di buio, è tornata la luce. E non solo, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: 1 minuto“Non solo promesse, ma anche risoluzione tangibile dei problemi che attanagliano la città”. E’ sensibilmente soddisfatto, candidato consigliere al comune diin quota ‘Riformisti e Popolari’ a supporto di Clemente Mastella, che dopo la richiesta di intervento di alcuni abitanti diè passato subito ai fatti. Una decina di giorni or sono, i residenti in viadaavevano fatto presente all’avvocatoche l’illuminazione in quella zona della città era praticamente assente. Il rappresentante di Progetto Sannio si è subito messo in moto, interpellando il sindaco Mastella. ??Prima un proficuo incontro col sindaco, poi ieri, dopo 40 anni di buio, è tornata la. E non solo, ...

