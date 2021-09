Tutti pazzi per Giulia Salemi: le dediche speciali di Sonia Lorenzini e Gaia Zorzi – VIDEO (Di venerdì 24 settembre 2021) Tutti pazzi per Giulia Salemi. Continuano le giornate dedicate alla moda con la Fashion Week di Milano e, sia Sonia Lorenzini che Gaia Zorzi, hanno dedicato parole di stima all’italo persiana. Tutti pazzi per Giulia Salemi: le dediche di Sonia Lorenzini e Gaia Zorzi Giulia Salemi ha condiviso un VIDEO mentre abbraccia Sonia Lorenzini. L’ex... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 24 settembre 2021)per. Continuano le giornate dedicate alla moda con la Fashion Week di Milano e, siache, hanno dedicato parole di stima all’italo persiana.per: lediha condiviso unmentre abbraccia. L’ex... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

iltirreno : Tutti pazzi per il modello turco al Modigliani Forum - juventusfc : LIVE ?? Su @Twitch_Italy! Tutti Pazzi Per La Juve! ?? - erika75703350 : Tutti pazzi per Giulia Salemi: le dediche di Sonia Lorenzini e Gaia Zorzi #prelemi - Ale_iocicredo : RT @blogtivvu: Tutti pazzi per Giulia Salemi: le dediche speciali di Sonia Lorenzini e Gaia Zorzi – VIDEO - 1aetorod9 : RT @blogtivvu: Tutti pazzi per Giulia Salemi: le dediche speciali di Sonia Lorenzini e Gaia Zorzi – VIDEO -